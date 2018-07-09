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Новый сервис доставки товаров из-за рубежа Colibri Express начал работу в Азербайджане – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 14:00 ~ 2 минуты на чтение 66
Новый сервис доставки товаров из-за рубежа Colibri Express начал работу в Азербайджане – ФОТО – ВИДЕО

На рынок услуг курьерской доставки товаров из США в Баку выходит новый сервис Colibri Express.

Удовольствие от онлайн-шопинга, когда посылка выдается в срок и  без очередей, становится приятной реальностью для нашей страны. Всех клиентов, зарегистрировавшихся и сделавших покупку в период до 31 июля, ждут скидки.

Онлайн-шопинг с Colibri Express  - это просто, быстро и удобно. Для оформления заказа клиенту нужно лишь зарегистрироваться на сайте www.colibri.az и получить личный адрес на складе в США.

Получить посылку можно в офисе Colibri Express, где благодаря налаженной работе персонала не бывает очередей. Также курьер может доставить посылки к домой или в офис.

Срок доставки посылок  в Азербайджан составляет в среднем 5-7 дней с момента прибытия на склад в США.

Комфортный шопинг – выгодный шопинг, и Colibri Express предлагает гибкую бонусную программу и скидки. Например, в рамках акции HAPPY START все клиенты, зарегистрировавшиеся на сайте и сделавшие покупки  до 31 июля текущего года, получают скидку в размере 5,3 USD (груз до 0.5 кг) на доставку первого заказа. Общая стоимость заказа зависит от веса посылки.

До конца года Colibri Express планирует доставлять товары с европейских и британских сайтов, консолидировать заказы, проверять состояние заказанных товаров и делать фото для контроля качества. Удовольствия будет еще больше!

По всем вопросам клиенты могут звонить по телефонам: +994 12 310 3939, +994 51 500 3939, а также отправить письмо на [email protected] или в  онлайн-чат с помощью веб-приложения.

Офис компании в Баку расположен по адресу: ул. Диляры Алиевой, 251, AZ 1014.

Со списком самых популярных брендов, доступных для доставки с помощью сервиса Colibri Express, можно ознакомиться здесь.

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