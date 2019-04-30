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Новый император Японии взошел на престол

Сегодня в 21:00 ~ 1 минута на чтение 370
Новый император Японии взошел на престол

После отречения императора Акихито в Японии вступил на престол его сын — 59-летний наследный принц Нарухито.

Торжественная церемония коронации состоялась в 00:00 часов 1 мая по токийскому времени в «Сосновом зале» императорского дворца в центре Токио.

Новому монарху вручили символы его полномочий -  императорские печати и священные регалии: меч и драгоценную яшму в ларцах.

В церемонии приняли участие новая императрица Масако, члены императорской семьи, премьер-министр Синдзо Абэ, министры кабинета, руководство обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местной власти.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ объявил об отречении от престола императора Акихито. Монарх произнес прощальную речь, в которой поблагодарил японцев.

Росбалт

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