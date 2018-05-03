Новый департамент Минналогов обрел руководителя

Азер Мамедов стал директором нового Департамента контроля за экспортно-импортными операциями Министерства налогов Азербайджана. Об этом стало известно 1news.az из информированного источника.

Ранее А.Мамедов работал в структурах Государственного таможенного комитета, и его опыт очень важен для деятельности нового департамента Минналогов, созданного в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 апреля «О мерах по совершенствованию системы надзора над экспортно-импортными операциями».

В задачи департамента входит обеспечение прозрачности финансового учета, увеличение поступлений в бюджет, упрощение процедур экспорта ненефтяной продукции, увеличение объемов экспорта, оказание поддержки государственным органам, осуществляющим фискальную политику в этой сфере, и усовершенствование системы контроля за экспортно-импортными операциями.

Лада Евграшина, Г.Р.