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Новый департамент Минналогов обрел руководителя

Сегодня в 17:40 ~ 1 минута на чтение 172
Новый департамент Минналогов обрел руководителя

Азер Мамедов стал директором нового Департамента контроля за экспортно-импортными операциями Министерства налогов Азербайджана. Об этом стало известно 1news.az из информированного источника.

Ранее А.Мамедов работал в структурах Государственного таможенного комитета, и его опыт очень важен для деятельности нового департамента Минналогов, созданного в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 апреля «О мерах по совершенствованию системы надзора над экспортно-импортными операциями».

В задачи департамента входит обеспечение прозрачности финансового учета, увеличение поступлений в бюджет, упрощение процедур экспорта ненефтяной продукции, увеличение объемов экспорта, оказание поддержки государственным органам, осуществляющим фискальную политику в этой сфере, и усовершенствование системы контроля за экспортно-импортными операциями.

Лада Евграшина, Г.Р.

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