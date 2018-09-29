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Новый Бакинский порт ввел в эксплуатацию современные буксиры - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 12:59 ~ 2 минуты на чтение 370
Новый Бакинский порт ввел в эксплуатацию современные буксиры - ФОТО - ВИДЕО

В состав флота Закрытого акционерного общества «Бакинский международный морской торговый порт» входят два новых буксира Alat и Silk Way.

Оба буксира куплены по соответствующему распоряжению главы государства и  построены в Турции под надзором Бюро «Веритас», входящего в состав Международной ассоциации классификации, отвечающей требованиям Международной морской организации.

Напомним, что 14 мая этого года в поселке Алят с участием господина Президента Ильхама Алиева состоялась церемония открытия нового Бакинского порта – с началом использования новых кранов, современных грузоподъемных машин, современной онлайн-системой управления и двумя буксирами нового поколения, Бакинский порт соответствует современным мировым стандартам. Все это стало возможным благодаря вниманию и заботе господина Президента Ильхама Алиева.

Введенные сегодня в эксплуатацию буксиры  оснащены современным оборудованием для радионавигации, спасения и пожаротушения, также  двумя главными двигателями мощностью 1220 киловатт (кВт). Эти  технические показатели позволяют кораблям причаливать к берегу даже в суровых погодных условиях. Топливное и питьевое водоснабжение, другие технические характеристики этих судов создают условия для их бесперебойной эксплуатации.

В то же время современное противопожарное оборудование, установленное на судах, позволяет оказывать первую помощь в случае пожара на территории порта. 

Длина судна Alat составляет 14,90 м, ширина – 5,90 м, общая мощность 56 тонн, а скорость судна 10 км (18,5 км в час). Длина Silk Way составляет 17 метров, ширина – 6,80 метра, общая мощность 82 тонны, скорость такая же, как у судна Alat.

Глава Министерства транспорта, связи и информационных технологий Рамин Гулузаде поздравил сотрудников порта с вводом в эксплуатацию новых буксиров и подчеркнул возрастающую роль нового Бакинского порта в реализации планов главы государства Ильхама Алиева по превращению страны в международный логистический центр.  

Генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов заявил, что с запуском двух новых судов был сделан еще один шаг для становления порта как современного порта, отвечающего требованиям 21 века.

В конце церемонии оба члена экипажа продемонстрировали технические параметры кораблей, комфортные условия для экипажа судна и их дополнительные возможности, такие как пожаротушение и оказание первой медицинской помощи.  Для гостей была проведена экскурсия вокруг порта на судах в целях ознакомления с возможностями их эксплуатации.

В настоящее время новый порт способен принимать 15 миллионов тонн грузов в год, включая 100 000 TEU контейнеров.

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