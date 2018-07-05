Новый Azercell Exclusive теперь в Шемахе – ФОТО

Компания Azercell Telekom, с целью повышения уровня обслуживания и обеспечения максимального удобства для своих абонентов, расширяет сеть эксклюзивных магазинов в столице и регионах страны.

В этот раз компания предоставила своим абонентам новый офис эксклюзивной концепции в городе Шемахе по адресу: ул. Агамирзалы Ахмедова, 1.

Напомним, что особенностью магазина, оснащенного самым современным оборудованием, является наличие в офисе открытых пространств, удобство сервисов и широкая возможность выбора. Здесь абоненты могут изучить, сравнить и протестировать любой продукт. Профессиональные специалисты по продажам помогут клиентам сделать правильный выбор, подключиться к услугам и решить интересующие их вопросы. В этом магазине проводятся также все операции, совершаемые в центрах абонентского обслуживания Azercell, за исключением фактурной распечатки и переноса номера с одного имени на другое. Абоненты смогут приобрести в магазине дополнительные устройства и различные аксессуары, поддерживающие мобильные технологии, а также мобильные телефоны в кредит и наличной форме. Магазин будет оказывать услуги своим абонентам в течение всей недели с 9:00 до 20:00, без перерыва. Отметим, что клиенты, совершившие покупки в магазине Azercell Exclusive в течение трех дней со дня открытия, получат подарок в размере 50% от общей потраченной суммы.

Отметим, что магазины Azercell Exclusive функционируют в городе Баку (Тбилисский проспект, 44С, проспект Бюльбюля, 5, проспект Гара Гараева, дом 30/42, кв.52,), Хырдалане (проспект Гейдара Алиева-улица Мехти Гусейна, 54), Мярдакане (ул.С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (улица Наримана Нариманова, 40), Сальяне (улица Гейдара Алиева, 105), Губе (проспект Гейдара Алиева, 194 и улица Победы, 12) и Сумгайыте (11-й мкр., пересечение улиц Кероглу и Узеира Гаджибекова).

Для более подробной информации обращайтесь по адресу [email protected].

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