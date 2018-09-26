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Новый азербайджанский спутник доставлен на орбиту

Сегодня в 10:18 ~ 1 минута на чтение 250
Новый азербайджанский спутник доставлен на орбиту

Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно доставила на геопереходную орбиту азербайджанский телекоммуникационный спутник - Azerspace-2.

Запуск состоялся во вторник вечером с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане, сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС.

Запуск, ставший для этого носителя сотым по счету с этой площадки, произведен в 19:38 по местному времени (26 сентября, 01:29 мск), его трансляцию в прямом эфире на своем сайте вела компания Arianespace, обслуживающая старты из ГКЦ.

Помимо Azerspace-2 Ariane-5 доставила на орбиту японский спутник Horizons 3.

Разведение спутников выполнено в расчетное время, через 42 минуты после старта с космодрома, подтвердил глава Arianespace Стефан Израэль.

Азербайджанский спутник стал третьим космическим аппаратом в истории прикаспийской республики. Он призван расширить спектр услуг и географию деятельности национального спутникового оператора «Азеркосмос». Сигнал Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Юго-Западной Азии, Ближнего Востока, Западной и Центральной Африки. Срок работы спутника на орбите составит как минимум 15 лет. В подготовке и эксплуатации аппарата также участвовала компания Intelsat.

С.А, Г.Р.

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