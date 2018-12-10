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Новые уловки «автошей»: Беременная жена, ребенок при смерти…

Сегодня в 13:39 ~ 1 минута на чтение 325
Новые уловки «автошей»: Беременная жена, ребенок при смерти…

Все более странные и нелепые отговорки приводят нарушители ПДД и автохулиганы, чтобы избежать ответственности.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, в частности, в ходе последнего рейда инспекторы задержали нарушителя на автомобиле ВАЗ-2107, устроившего гонки на дороге. Но водитель на глазах у сотрудников полиции, подходивших к машине, обернулся к сидящей на заднем сиденье женщине и что-то сказал ей, после чего она легла на сиденье и стала кричать.

Нарушитель же, выйдя из машины, заявил, что его жена… беременна, и он торопится отвезти ее в роддом, потому и гонял. На резонное же замечание инспекторов, что у женщины нет живота, и она вовсе не беременна, да и кричать стала лишь после его обращения, нарушитель начал умолять не штрафовать его…

В похожей ситуации другой нарушитель на дорогой машине заявил, что у него на заднем сиденье умирающий ребенок, и он торопится в больницу. При этом ребенок на заднем сиденье играл в телефоне в игру и вовсе не производил впечатления умирающего.

В обоих случаях нарушители отказались от предложения инспекторов или вызвать «Скорую помощь», или сопроводить их самих до больницы.

По обоим фактам ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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