Новые подробности убийства девушки в абшеронском отеле: Она хотела пойти в ночной клуб – ФОТО

Стали известны новые подробности жестокого убийства в абшеронском отеле Oskar 21-летней Айсель Оруджевой.

Как сообщает 1news.az, нанесший ей многочисленные ножевые ранения 35-летний житель Кюрдамирского района, ранее судимый за попытку умышленного убийства Нариман Алиев признался в убийстве и на допросе заявил, что познакомился с Айсель три года назад в одном из ночных клубов в поселке Пиршаги.

«Мы с ней часто встречались. А убил я ее за обман – она пообещала всю ночь провести со мной в отеле в поселке Фатмаи, но потом сказала, что должна вернуться в клуб, в котором работала. Я разозлился на нее за это, взял нож и нанес ей 11 ударов. Увидев Айсель в крови, сбежал», - заявил Н.Алиев.

В свою очередь, отец убитой, который пока просит не называть его имя, заявил AzNews.az, что разошелся с матерью девушки Ульвией 10 лет назад.

«Я вновь женился, от второго брака у нас трое детей. Ульвия забрала наших общих сына и дочь и стала жить квартирантом в Баку.

Дочь я видел два года назад. Айсель была замужем за уроженцем Лачинского района, у нее один ребенок.

Про смерть дочери мне правду не говорят. Ульвия позвонила мне, сказала, что дочь сбила машина. Потом привезли тело Айсель, обмыли ее сама Ульвия и ее бабушка, потом похоронили в Уджарском районе», - заявил он.

Напомним, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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