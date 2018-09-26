Новые подробности страшного ДТП в Баку, в котором погибших разорвало на части – ФОТО – ВИДЕО

Слабонервным и людям со слабой психикой видео- и фотокадры смотреть не рекомендуется.

Стали известны новые подробности ужасного ДТП, произошедшего на Зыхском шоссе в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, автомобильный мастер, известный как «уста Сахиль», побывал на штрафстоянке, где хранятся искореженные части автомобиля Hyundai Sonata (госномер 99-МН-441), и заснял их.

В своем репортаже он вновь подтвердил то, о чем ранее уже писал 1news.az – никакого газового баллона в машине не было, автомобиль разорвало на части после удара ужасной силы, который произошел, когда водитель на огромной скорости потерял управление, вылетел на обочину и врезался в столб освещения.

Напомним, что за рулем автомобиля находился 25-летний житель Баку Анар Эмиль оглу Азимов. Его пассажирами были житель Габалинского района Азербайджана, 27-летний Хафиз Билалов, житель поселка Забрат Сабунчинского района Баку, 29-летний Нурлан Рустамов и его сверстник, житель столицы Гасан Мамедсадыгов.

Принадлежал автомобиль жительнице столицы Ираде Аскеровой, управлял им Анар Азимов по доверенности.

Высокая скорость, развитая автомобилем, подтверждается многочисленными свидетелями.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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