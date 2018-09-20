Новые подробности резонансной кражи пачки масла в бакинском супермаркете - ФОТО – ВИДЕО

Дмитрий Тимурбулатов, укравший пачку масла в супермаркете и избитый за это его работниками, рассказал новые подробности произошедшего.

Как сообщает 1news.az, Д.Тимурбулатов сказал следствию, что вошел в маркет и взял масло, спрятав его в карман:

«Выйдя на улицу, я передумал и хотел его вернуть, но испугался, что меня уже засняла камера. Увидев вышедшего вслед за мной администратора, я испугался, что он обратится в полицию. Если бы он в тот момент предложил мне вернуть масло и уйти, я бы отдал его, еще бы и 100 раз поблагодарил за это.

Я попытался убежать, но два человека догнали меня и стали бить кулаками и ногами. Затем отвели в маркет, где администратор тоже ударил меня».

В свою очередь, сотрудники маркета утверждают, что Дмитрий обругал их:

«Увидев заведующего, он начал бежать, но споткнулся и упал. Когда мы подошли и поднимали его на ноги, он меня обругал, в ответ я его несильно ударил. Затем мы забрали масло и ушли», - сказал продавец Тахир Рашидов.

Администратор маркета Анар Исаев на допросе заявил, что спросил у продавцов, почему они били вора:

«Я спросил, зачем они подняли на него руку. Тахир ответил, что вор его обругал. Я тоже не смог себя сдержать и ударил его. Конечно, я поступил неправильно, не смог сдержать эмоции. Надо было просто обратиться в полицию».

В свою очередь, продавец Эльшан Мамедов заявил, что Тахир ударил вора за ругательство. «Мы отняли масло и отвели вора в маркет», - заявил он.

Напомним, что, как ранее сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, несколько дней назад Дмитрий Владимирович Тимурбулатов украл в супермаркете, расположенном на улице генерала Шихлинского, 2 в Хатаинском районе, пачку масла стоимостью 20 манатов.

Он был задержан сотрудниками супермаркета. Руководство и продавцы маркета не сообщили о краже в полицию, а сами умышленно избили Дмитрия Тимурбулатова, нанеся ему удары кулаком и ногами. Тем самым они совершили хулиганские действия.

За это исполнительный директор магазина Анар Исаев, продавцы Тахир Рашидов и Эльшан Мамедов были задержаны сотрудниками полиции.

Установлено, что продавцы заметили кражу, сообщив о ней директору, вместе с которым избили Д.Тимурбулатова из хулиганских побуждений.

По факту следственным отделом Управления полиции Хатаинского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 («Хулиганство, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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