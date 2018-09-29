Новые коллекции для яркой осени! - ФОТО

Кто сказал, что осень серое, мрачное, грустное время года?
Мы подскажем вам, как преодолеть осеннюю хандру!
Просто побалуйте себя шопингом и добавьте в ваш гардероб ярких, сочных красок!
Коллекции высокого качества, предлагаемые премиум брендами, выделят вас из толпы и подчеркнут вашу индивидуальность!
Изумруд и бирюза
Стильный костюм с изумрудными ромбами создан для того, чтобы скрасить пасмурные деловые будни. А сумочку цвета бирюзы от можно надеть на талию, чтобы быть в тренде.
Total look - DVF
Оранжевый и синий
Оранжевый – для сапог и свитера с высоким горлом, синий – для сумки и полос на яркой юбке. В таком наряде хорошее настроение на целый день обеспечено!
Total look - Tory Burch
Малиновый
К стильным джинсовым кюлотам – ягодные оттенки, которые напомнят об ушедшем лете. Например, пуловер цвета спелой малины с аппликациями и пестрые туфли с красными завязками.
Total look – Max&Co.
Розовый, синий и лаковая кожа
Иногда, чтобы подчеркнуть цвет, нужно показать его на темном фоне! Пуловер с ярко розовым квадратом на груди выгодно демонстрирует такое решение. А синяя с розовым сумочка на талии особенно бросается в глаза, если вы наденете брюки из лакированной кожи и грубые ботинки.
Total look– Marc Jacobs
Черный??
Да, и немного черного, если исполнение модели настолько яркое, что цвет становится неважен! Именно это можно сказать о необычном двубортном пальто и удобной меховой сумочке! Носите их с яркими аксессуарами – они выразительны не только как фон, но и сами по себе, без дополнений.
Total look - Emporio Armani
Все указанные модели можно приобрести в бутиках указанных брендов Port Baku Mall.
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