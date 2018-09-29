Новые коллекции для яркой осени! - ФОТО

Кто сказал, что осень серое, мрачное, грустное время года?

Мы подскажем вам, как преодолеть осеннюю хандру!

Просто побалуйте себя шопингом и добавьте в ваш гардероб ярких, сочных красок!

Коллекции высокого качества, предлагаемые премиум брендами, выделят вас из толпы и подчеркнут вашу индивидуальность!

Изумруд и бирюза

Стильный костюм с изумрудными ромбами создан для того, чтобы скрасить пасмурные деловые будни. А сумочку цвета бирюзы от можно надеть на талию, чтобы быть в тренде.

Total look - DVF

Оранжевый и синий

Оранжевый – для сапог и свитера с высоким горлом, синий – для сумки и полос на яркой юбке. В таком наряде хорошее настроение на целый день обеспечено!

Total look - Tory Burch

Малиновый

К стильным джинсовым кюлотам – ягодные оттенки, которые напомнят об ушедшем лете. Например, пуловер цвета спелой малины с аппликациями и пестрые туфли с красными завязками.

Total look – Max&Co.

Розовый, синий и лаковая кожа

Иногда, чтобы подчеркнуть цвет, нужно показать его на темном фоне! Пуловер с ярко розовым квадратом на груди выгодно демонстрирует такое решение. А синяя с розовым сумочка на талии особенно бросается в глаза, если вы наденете брюки из лакированной кожи и грубые ботинки.

Total look– Marc Jacobs

Черный??

Да, и немного черного, если исполнение модели настолько яркое, что цвет становится неважен! Именно это можно сказать о необычном двубортном пальто и удобной меховой сумочке! Носите их с яркими аксессуарами – они выразительны не только как фон, но и сами по себе, без дополнений.

Total look - Emporio Armani

Все указанные модели можно приобрести в бутиках указанных брендов Port Baku Mall.

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