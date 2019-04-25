Новые кадры третьего эпизода финального сезона «Игры престолов» - ФОТО

На телеканале HBO продолжается финальный сезон культового фэнтези сериала «Игра престолов».

История борьбы за Железный трон подходит к завершению – поклонники проекта с нетерпением ждут третью серию заключительного сезона, в которой развернется решающая битва, а HBO продолжает подогревать интерес фанатов, делясь новыми кадрами из предстоящего эпизода с участием главных героев, которые можно просмотреть ниже.

Третий эпизод «Игры престолов» будет показан на HBO 28 апреля, ознакомиться с его интригующим анонсом можно пройдя по ссылке.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: HBO