Новые кадры третьего эпизода финального сезона «Игры престолов» - ФОТО

На телеканале HBO продолжается финальный сезон культового фэнтези сериала «Игра престолов».
История борьбы за Железный трон подходит к завершению – поклонники проекта с нетерпением ждут третью серию заключительного сезона, в которой развернется решающая битва, а HBO продолжает подогревать интерес фанатов, делясь новыми кадрами из предстоящего эпизода с участием главных героев, которые можно просмотреть ниже.
Третий эпизод «Игры престолов» будет показан на HBO 28 апреля, ознакомиться с его интригующим анонсом можно пройдя по ссылке.
Читайте по теме:
Битва близко: опубликован тизер третьего эпизода восьмого сезона «Игры престолов» - ВИДЕО
Писатель Джордж Мартин впервые заговорил о развязке «Игры престолов» - ФОТО – ВИДЕО
Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего леденящего душу взгляда – ФОТО – ВИДЕО
Звезда «Игры престолов» призналась в мыслях о самоубийстве из-за травли в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО
Сериал «Игра престолов» поставил новый рекорд - ВИДЕО
Ф.В, Г.Р.
Фото: HBO