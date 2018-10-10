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Новшество в банковской сфере Азербайджана!

Сегодня в 10:30 ~ 2 минуты на чтение 646
Новшество в банковской сфере Азербайджана!

Kapital Bank, уделяющий особое внимание развитию инновационных технологий, представил очередное новшество.

Отныне вовсе не обязательно иметь при себе деньги или платежную карту для совершения покупок — за любой товар в магазинах можно расплачиваться при помощи смартфона.

Для использования нового вида платежа, который называется QR Pay, достаточно загрузить мобильное приложение BirBank. Для этого после совершения покупок необходимо отсканировать камерой смартфона QR-код на специальных постерах, установленных в кассах точек продаж. Для осуществления оплаты можно воспользоваться счетом любой карты, зарегистрированной в BirBank, включая карты, не имеющие отношения к Kapital Bank.

Таким образом, пользователи мобильного приложения BirBank смогут легко и безопасно осуществить оплату посредством постеров QR Pay, установленных в кассах различных магазинов города. Новый вид оплаты можно считать переходом на новую стадию в направлении стимулирования безналичной оплаты.

Следует отметить, что мобильным приложением BirBank пользуются более 200.000 человек. Пользователи iOS и Android могут загрузить приложение, соответственно, посредством App Store и Play Market в течение одной минуты и зарегистрироваться при помощи любой банковской карты. Для более подробной информации — www.kapitalbank.az/news/birbank-456.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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