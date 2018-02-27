«Новрузовские лекции»: «Геноцид азербайджанцев: память длиною в сто лет» - ФОТО

27 февраля Министерство образования провело в Шамахе первую «Новрузовскую лекцию».

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной власти Шамахинского района Асиф Агаев, общественные деятели, представители средств массовой информации, а также 30 иностранных студентов из Турции, России, Ирана, Чехии, Китая, Бангладеш, Греции и других стран, обучающиеся в Азербайджане.

Участники мероприятия возложили венок к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем гости посетили памятник жертвам геноцида в Шамахе, а также Джума мечеть, в которой в 1918 году во время геноцида было совершено массовое убийство.

Гости были проинформированы о том, что армянские солдаты загнали около 1700 невинных жителей в мечеть, заперли их там и подожгли. Исторический культурный памятник, который был серьезно поврежден во время этих событий, был восстановлен в 2013 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Мероприятие продолжилось в Центре художественного образования Шамахи. После того, как прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, память жертв геноцида была почтена минутой молчания.

Приветствуя гостей, глава Исполнительной власти Шамахинского района Асиф Агаев рассказал о фактах геноцида, учиненного в Шамахе в марте 1918 года. По его словам, подобные мероприятия очень важны с точки зрения доведения правды до международной общественности.

В свою очередь, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов заявил, что геноцид 1918 года был одним из самых страшных преступлений, совершенных против нашего народа.

По его словам, целью проведения мероприятия в соответствии с распоряжением Президента АР «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года» является более полное доведение до иностранных студентов правды о преступлениях, совершенных армянско-большевистскими вооруженными отрядами против азербайджанцев 100 лет назад.

Далее с лекцией на тему «Геноцид азербайджанцев: память длиною в сто лет» выступил доктор исторических наук, профессор Анар Искандаров.

В докладе, основанном на реальных фактах, исторических документах и архивных материалах, говорится, что сотни тысяч азербайджанцев были убиты в результате агрессии армянских националистов и их покровителей. Было отмечено, что данное преступление – это не что иное, как политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно осуществляемая армянскими националистами против нашего народа.

В рамках мероприятия участники ознакомились также с выставкой, посвященной Ходжалинскому геноциду.

Напомним, что Министерство образования проводит «Новрузовские лекции» начиная с 2016 года. На лекциях депутаты, известные ученые, международные и местные эксперты доводят до общественности актуальные вопросы на тему истории, науки, культуры и образования Азербайджана.