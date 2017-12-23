Новруз Мамедов: В заявлениях представителей ЕС по Карабаху больше не будет двоякости

Важным достижением 2017 года в направлении карабахского урегулирования является принятая в Брюсселе на последнем саммите Восточного партнерства декларация, заявил на проведенной в субботу пресс-конференции помощник Президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов.

«Декларация Восточного партнерства ЕС имеет очень важное значение. Это большая победа азербайджанской стороны», - заявил Н.Мамедов, давая оценку формулировке, внесенной в текст данного документа относительно поддержки Евросоюзом территориальной целостности всех стран-партнеров.

«Впредь в заявлениях представителей ЕС больше не будет двоякости. Теперь они должны будут учитывать этот документ и основываться на нем», - подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Он отметил, что сегодня в мире ощущается большая напряженность, которая беспокоит и страны Минской группы ОБСЕ.

«Да, на этом фоне вроде интерес к Карабаху должен уменьшиться, ведь эти страны сами сегодня испытывают определенные проблемы. Но недавно был визит сопредседателей в регион, и они уверили, что нагорно-карабахская проблема не забыта, процесс идет. Да, процесс идет, но армянская сторона пытается сделать все, чтобы затянуть его, помешать этому процессу», - констатировал Н.Мамедов.

Представитель Администрации Президента констатировал, что «сегодня в мире чувствуется нехватка справедливости».

«Международное право сегодня не работает. Как будто каждое государство использует свои возможности и делает то, что ему хочется. И это создает угрозу новой большой войны. Крупные государства в этой связи должны быть осторожны в своих действиях», - сказал Н.Мамедов. Он подчеркнул, что ЕС, глядя ранее сквозь пальцы на проблему сепаратизма, дождался теперь возникновения подобной проблемы на своем пространстве – в Испании.

«Почему ЕС должен был дождаться, чтобы проблема сепаратизма возникла у него? Но если бы они изначально по этой проблеме заняли правильную позицию, то на территории ЕС такого не возникло бы. Им нужно было в свое время по проблеме Нагорного Карабаха занять конкретную, справедливую позицию. И если бы наша проблема решилась на этой основе, то других подобных проблем в Европе не возникло бы», - убежден Н.Мамедов.

При этом он отметил, что на пространстве ЕС тенденции сепаратизма гораздо сильнее, чем в других местах.

«Могу назвать 10 стран, которые испытывают такие проблемы. Сепаратисты там сейчас выжидают свое время, и когда они поднимут голову, Европе нечего будет им противопоставить», - заявил высокопоставленный чиновник.

Он высоко оценил признание Палатой депутатов парламента Парагвая Ходжалинского геноцида и назвал это успехом азербайджанской дипломатии.

«В Парагвае не так много людей знают об Азербайджане, так же как и в Азербайджане не многие знакомы с Парагваем. И признание парагвайским парламентом Ходжалы – это результат проведенной работы в этой стране», - сказал Н.Мамедов.

Он уверен в том, что впоследствии число стран, признающих Ходжалинский геноцид, будет расти.

Ялчин Алиев, И.А.