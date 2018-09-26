Новруз Мамедов ознакомился с третьей Азербайджанской международной оборонной выставкой «ADEX-2018» - ФОТО

26 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов ознакомился в Баку Экспо Центре с третьей Азербайджанской международной оборонной выставкой «ADEX-2018».

Премьер-министр был проинформирован о выставке.

Было отмечено, что в выставке «ADEX-2018» принимают участие 224 компании и официальные делегации из 29 стран. Ряд стран-участников выставки по сравнению с предыдущими годами расширили площадь национальных экспозиций. По количеству представляемых компаний в первую четверку входят Турция (41 компания), Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний) и Беларусь (10 компаний). География участников расширилась за счет таких стран, как Эстония, Индия и Казахстан. В целом, вместе с компаниями и структурами, являющимися посетителями выставки, ее география охватывает 44 страны. В павильонах демонстрируются современное оружие и техника.

Было отмечено, что Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики, а также производственные объединения и заводы при министерстве, в том числе Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) являются активными участниками выставки.

Здесь профессионалы получат возможность близко ознакомиться с новинками оборонной промышленности страны, а также существующим и развивающимся потенциалом Вооруженных сил Азербайджанской Республики. В этом году на выставке впервые от Азербайджана участвуют «Caspian Ship Building Company», Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Парк высоких технологий НАНА (YTP), научно-техническая компания «Vitta» и сервисный центр по техническому осмотру оружия и бронетехники Военно-Воздушных Сил.

Было отмечено, что на выставке «ADEX-2018» представлены системы противовоздушной и противоракетной обороны, подготовка и модернизация военного судостроительства, системы оружия, военно-научные исследования, системы БПЛА, робототехнические комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы и системы снабжения и демилитаризации, ракетное и артиллерийское оружие, системы реактивного залпового огня, оптико-электронная и лазерная техника, бронетехника, подводные лодки и другое современное оружие, техника и оборудования.

В павильоне Министерства оборонной промышленности демонстрируются новейшее оружие и военная техника, разработанные и созданные на предприятиях министерства. Здесь участники и посетители смогут близко ознакомиться с новшествами и развивающимся потенциалом оборонной промышленности Азербайджана.

На открытой площадке выставки размещена статическая экспозиция военной техники и техники специального назначения, средства материально-технического снабжения различных зарубежных компаний, а также средства, предусмотренные для повседневной деятельности армии и бытового обеспечения военнослужащих.

Интерес, проявляемый к выставке ADEX со стороны международных делегаций и компаний, еще раз подтверждает важное стратегическое значение Азербайджана в регионе.

Премьер-министр Новруз Мамедов ознакомился с павильонами выставки.

АЗЕРТАДЖ