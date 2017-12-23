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Новруз Мамедов: 2017 год стал одним из самых успешных для Азербайджана

23 Декабря, 2017 в 12:18 ~ 1 минута на чтение 514
Новруз Мамедов: 2017 год стал одним из самых успешных для Азербайджана

2017 год, объявленный Президентом Ильхамом Алиевым «Годом исламской солидарности», стал одним из самых успешных для Азербайджана.

Об этом заявил на проведенной в субботу пресс-конференции помощник Президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов.

«Азербайджан провел большое количество мероприятий, и можно сказать, представители высокого уровня из всех основных стран приняли в них участие. Проводя такие мероприятия, Азербайджан преследует цель внести вклад в международный мир, стабильность и безопасность», - подчеркнул Н.Мамедов.

По его словам, одним из таких вкладов Азербайджана является открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в этом году.

«Это крупный проект, соединяющий Восток и Запад, то есть мусульманский мир с христианским. Это важный и ценный вклад Азербайджана в межкультурный, межцивилизационный диалог. Как в свое время мы увидели пользу от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, так увидим и пользу от железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс», - уверен представитель Администрации Президента.

Ялчин Алиев, И.А.

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