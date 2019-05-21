Новозеландскому стрелку предъявят обвинения в терроризме

В Новой Зеландии полиция готова предъявить новые обвинения Брентону Тарранту, участнику нападений на мечети в городе Крайстчерч.

В соответствии с Конвенцией о предупреждении терроризма, Тарранту будут предъявлены обвинения в совершении террористического акта, а также в убийстве и покушении на убийство, сообщает Anadolu.

Если суд признает Тарранта виновным в совершении теракта, то ему грозит пожизненное заключение.

После того, как гражданин Турции Зекерия Туйан скончался в больнице от полученного в результате теракта ранения, Тарранту было предъявлено 51 обвинение в убийстве.

В новозеландском городе Крайстчерч 15 марта с разницей в 10 минут было совершено вооруженное нападение на мечети Нур и Линвуд. В результате атаки погиб 51 и ранения получили по меньшей мере 49 человек. Премьер-министр Новой Зеландии назвала нападение терактом.

Ф.Багирова

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