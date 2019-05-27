Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать в Азербайджане

Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать в 14 странах, в числе которых есть и Азербайджан.

Распоряжение о перечне, состоящем из 14 государств, рекомендованных для выезда на отдых сотрудникам новосибирского управления Росгвардии, направлено на безопасность сотрудников, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Новосибирской области, передает 1news.az.

В документе говорится о перечне из 14 стран, среди них Азербайджан, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, в которых разрешено проводить отпуск сотрудникам. Документ учитывается при рассмотрении рапортов на отпуск.

«Документ является подлинным, он действует сейчас, но ничего не запрещает, а носит рекомендательный характер. Это направлено, прежде всего, на сохранение жизни и здоровья сотрудников Росгвардии и членов их семей. Когда они выбирают какую-то страну, даются рекомендации, где находиться более безопасно», - рассказали в управлении.

В ведомстве уточнили, что документ рекомендует проводить отпуска в странах, где военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание сотрудников Росгвардии и членов их семей.

А.С., Э.Т.