Новорожденный сын Бурака Озчивита и Фахрии Эвджен получил миллионное предложение – ФОТО

13 апреля одна из самых красивых и известных турецких звездных пар Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен впервые стали родителями.

В звездной семье родился сын, которого назвали Каран – вес новорожденного 3,670 гр., а рост 52 см. Отметим, что Б.Озчивит присутствовал при родах супруги, и как отмечают турецкие СМИ, актер ни на шаг не отходит от жены и сына, который уже получил миллионное предложение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на CNN Türk, компания, занимающаяся строительством в Катаре и Узбекистане, хочет снять Карана Озчивита в рекламной кампании и готова заплатить за его снимок 2.000.000 турецких лир (около 350.000 долларов).

Ожидая ответа от звездных родителей, данная компания сделала подарок их первенцу, презентовав дом. Также известно, что ответ на предложение об участии Карана в съемках рекламы Б.Озчивит и Ф.Эвджен озвучат после 40 дней с момента его рождения.

Отметим, что распространившаяся в сети фотография Ф.Эвжден с сыном и супругом, якобы сделанная в родильном доме, оказалась собранной с помощью фоторедактора – пока родители Карана не хотят показывать сына в СМИ.

В.Ф, Г.Р.