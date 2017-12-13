Новогодние скидки от Международного банка Азербайджана

Международный банк Азербайджана запустил новую кампанию к 31 декабря – Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году.

С 13-го по 29 декабря в рамках вышеупомянутой кампании клиенты, обладающие зарплатными и пенсионными картами Международного банка Азербайджана, могут приобрести наличный кредит сроком на 12 месяцев с процентной ставкой всего 20,18%. Помимо этого, клиенты, обратившиеся за кредитом сроком на 24 и 36 месяцев, получат 3% скидку к годичной процентной ставке.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов.

Срок погашения кредита – до 36 месяцев.

Годовая процентная ставка – начиная с 20,18%.

До 5 000 манатов без поручителя.

Кредит наличными можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Необходимо просто обратиться в ближайший филиал банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Получить дополнительную информацию можно, позвонив в Информационный центр 937, а также отправив SMS на короткий номер 8937.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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