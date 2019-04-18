Новинка сезона - Nissan Altima 2019 – ФОТО – ВИДЕО

На днях в автомобильном салоне Nurgun Motors, расположенном по адресу: пр. Бабека, 31, был представлен абсолютно новый Nissan Altima 2019.

Nissan Altima 2019 года - это стильный и уверенный в себе автомобиль с новыми и значительно улучшенными силовыми агрегатами, стремительно покоряющий мировой автомобильный рынок, а теперь и добравшийся до столицы Азербайджана.

Отметим, что данная модель обновлялась в последний раз несколько лет назад, и обновленная версия не только получила более стильный и современный облик и улучшенный интерьер, но и технические доработки. Доработки в обновленной модели следующие: новый 2,0-литровый мотор VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия и мощностью 248 л/с, впервые в своей истории подключаемый полный привод, система ProPilot Assist, обеспечивающая новинку полуавтономным управлением.

Автомобиль Nissan Altima 2019 сумел сохранить все достоинства предшественника и избавиться от имеющихся ранее недостатков, к примеру, новинка стала на 25 мм длиннее и на 23 мм шире, а длина колесной базы увеличилась на 48 мм. Все это придает машине как новый вид, так и новый характер.

Внешний облик новинки подкупает наличием ярких и стильных дизайнерских решений со спортивными нотками, а салон вызывает восхищение, как и качество материалов, находящееся на высочайшем уровне.

Отличный турбомотор с переменной степенью сжатия, полный привод, совершенные технологии безопасности делают Nissan Altima 2019 еще более привлекательной и выдающейся моделью в своем сегменте. Стоит также особо подчеркнуть, что новинка невероятно комфортная и малошумная.

Отличительная черта новинки - внушительный набор высокотехнологичных гаджетов. Автомобиль Nissan Altima 2019 оснащен 8.0-дюймовым сенсорным экраном медиа-системы с поддержкой Apple CarPlay и Android. В машине очень легкий доступ к эквалайзеру стереосистемы Bose Premium, включающемуся одним нажатием ручки настройки. Есть и стандартный пакет USB-разъемов, два из которых являются портами USB-C.

Контактная информация доступна по следующим номерам: (012) 934; (+99412) 448 38 38; 430 90 90.

Адрес автомобильного салона Nurgun Motors: пр. Бабека, 31, ул. Саламзаде, 2.

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