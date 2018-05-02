Новая волна: Что было в Ереване после известия о неизбрании Пашиняна премьером – ФОТО – ВИДЕО

Парламентское большинство — Республиканская партия Армении проголосовала против кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

В следующий раз вопрос будет рассмотрен через неделю — 8 мая. На этот раз для выдвижения кандидатом в премьеры во втором туре он должен иметь поддержку как минимум одной трети депутатов — 32 парламентариев. Процедура голосования не меняется.

Если премьер повторно не будет избран, то это автоматически приводит к роспуску Национального собрания и проведению внеочередных выборов в течение 40 дней.

До второго тура сторонники Пашиняна намерены продолжать массовые акции протеста с блокированием дорог.

В ответ на провал 1 мая вечером лидер протестного движения, глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.

Когда он пришел к площади Республики, толпа приветствовала его с такой радостью, как будто он уже же стал премьером. Люди скандировали: "Никол! Никол!" - и стучали в барабаны, а когда лидер поднялся на сцену, в толпу полетели конфетти.

«С 8:15 утра должны начаться тотальная забастовка, перекрытие улиц, метро, аэропорта, межгосударственных и межобластных трасс и вообще всего, что можно перекрыть», — заявил Пашинян (цитата по «Аравот»).

По его словам, действия гражданского неповиновения должны вовлечь всех жителей Армении. Он отметил, что в отличие от предыдущих дней, активистам движения уже не надо будет извиняться перед гражданами за причиненные им неудобства, «потому что оставшихся недовольных действиями активистов граждан можно будет сосчитать на пальцах: Армен Ашотян, Ара Баблоян, Ваграм Багдасарян и т. д.».

«Это звездный час армянского народа», - цитирует Пашиняна «Sputnik Армения».

По его словам, Армения уже изменилась, в этой Армении у властей осталось всего 50 стульев, расположенных по адресу Багармяна 19 (адрес здания парламента).

«Вся остальная Армения находится в полной власти и под контролем граждан Армении», - сказал Пашинян.

По его словам, поведение РПА в парламенте имело провокационный характер - они хотели добиться того, чтобы народ и его кандидат вышли из берегов, пошли на какие-то силовые действия.

«Но мы не занимаемся мародерством. И если речь о переговорах, то официально заявляю, что переговоры должны касаться только политических похорон и поминок Республиканской партии», - сказал Пашинян.

Он сказал, что нельзя делать шаг назад даже на 1 миллиметр. Он призвал полицию опустить щиты и дубинки и присоединиться к протестующим.

Он отметил, что их борьба носит мирный характер, и ничто не должно ее омрачить.

Демонстранты уже перекрыли дорогу в столичный аэропорт «Звартноц». Акция началась около 8:10 по местному времени. В результате там уже застряли несколько десятков машин. На месте присутствует полиция, она пытается убедить демонстрантов освободить проезжую часть. К ним подтягиваются подкрепления. Периодически происходят перепалки с водителями, которые всячески пытаются попасть в аэропорт или едут в город.

Напомним, в Армении два действующих аэропорта — «Звартноц» в Ереване и «Ширак» в Гюмри.

Тем временем Евросоюз призвал граждан Армении и правоохранительные органы избегать конфронтации. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

По ее словам, Европейский союз подтверждает свою приверженность усилиям Армении по построению развитого демократического общества.

«Очень важно, чтобы все стороны, в том числе и участники массовых митингов и правоохранительные органы, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность, как это было в последние дни», — отмечается в заявлении дипломата.

О всеобщей забастовке в Армении, в ходе которой планируется заблокировать все дороги, метро и аэропорт, граждан России предупредило российское посольство в Ереване.

Подготовила Ф.Багирова