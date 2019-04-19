1news.az
Деньги
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Новая услуга для электронных коммерческих порталов от Международного банка Азербайджана

Сегодня в 12:56 ~ 2 минуты на чтение 327
Новая услуга для электронных коммерческих порталов от Международного банка Азербайджана

Международный банк Азербайджана создал новые возможности для порталов, предоставляющих услуги электронной коммерции в нашей стране.

С помощью карт банка онлайн-заказы через эти порталы теперь могут выполняться быстрее, удобнее и безопаснее. Ведь постоянные пользователи порталов, присоединившиеся к этому сервису, вводят информацию о своей карте в систему единожды и сохраняют их. Это позволяет им оформлять последующие онлайн-заказы быстро и всего в одно касание.

Отметим, что безопасность карточных данных обеспечена на уровне требований и стандартов, установленных международными платежными системами. Каждая платежная транзакция завершается только после ввода 3D-кода безопасности, который высылается на мобильный телефон клиента. Это полностью страхует карточные счета от любых нежелательных махинаций.

Первым к этой услуге, созданной Международным банком Азербайджана, присоединился портал iticket.az. Услуга также открыта для других потенциальных партнеров. Таким образом, любая организация, предоставляющая электронные услуги в стране, может воспользоваться этой возможностью, предоставляемой Международным банком Азербайджана. Присоединившись к этой системе, организации, занимающиеся электронной коммерцией в нашей стране, смогут еще более развить свои порталы электронной торговли.

Международный банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по охвату банкоматной сети и числу международных платежных систем-партнеров. Весь ассортимент карт банка можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

На правах рекламы

Telegram WhatsApp

327

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Деньги

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net