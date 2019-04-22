Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской - ФОТО

Владимир Зеленский, согласно данным экзитполов, выиграл на выборах президента Украины.

Через месяц Зеленский может официально вступить в должность президента Украины, вместе с ним у Украины появится новая первая леди.

● Девичья фамилия Елены Зеленской — Кияшко, родилась в Кривом Роге в 1978 году. Они с мужем ровесники, в школе учились в параллельных классах, но познакомились уже после выпуска, когда оба были студентами первого курса (Владимир учился в Криворожском экономическом институте, Елена — в Криворожском техническом университете).

● Елена и Владимир Зеленские поженились спустя восемь лет отношений. У пары двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл — в 2013-м.

● По образованию Елена архитектор, но по специальности практически не работала. Она быстро втянулась в творческую жизнь мужа и стала помогать с написанием сценариев для студии «Квартал 95». Ей также принадлежит 0,01% в компании мужа «Студия Квартал-95», Елена наряду с Владимиром указана как бенефициар этой компании.

● Кроме того, Зеленская занимается бизнесом на потребительском рынке. В декларации Владимира Зеленского указывается, что ей принадлежит 25% в ООО «Зелари Фиш», компании по переработке и консервированию рыбы.

● Как сообщалось, Елена Зеленская во многом разработала образ учителя Голобородько, ставшего президентом Украины, в сериале «Слуга народа». Благодаря этому сериалу возникла идея выдвижения в президенты Владимира Зеленского, исполнившего роль.

● Зеленская, по ее собственному признанию, не одобряла желание мужа баллотироваться в президенты. Тем не менее она не осталась в стороне и активно участвовала в жизни предвыборного штаба. Елена не советовала мужу много общаться с журналистами во время предвыборной кампании и объяснила это его неопытностью.

● В соответствии с декларацией Владимира Зеленского за 2017 год Елене принадлежат две квартиры, площадью 129,8 и 284 кв. м, и парковочное место. Кроме того, она владеет третью нежилого помещения площадью 337,8 кв. м и половиной еще одного нежилого помещения, площадью 305,9 кв. м, а также автомобилем Mercedes-Benz S 500 4Matic.

● У Зеленской есть брендовые аксессуары, например часы марок Breguet и Piaget, а также ювелирные изделия Graff.​

● Елена Зеленская еще не определилась, чем будет заниматься в качестве первой леди, признавалась она в марте: «У нас есть еще немного времени до того, когда надо будет осознать, что ты первая леди или нет. Я пока взяла себе в жизни тайм-аут для того, чтобы пока об этом не думать. Я знаю, что это сложная роль. <…> Мне кажется, этот тандем должен повторять то, что происходит в семье на самом деле. У нас в семье есть лидер. Я помогаю, поддерживаю как могу, но, мне кажется, перетягивать одеяло, внимание на себя — это было бы абсолютно неправильно». При этом Елена отметила, что готова редактировать речи мужа для президентских выступлений.

РБК