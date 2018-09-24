Новая модель от Часового дома Breguet - сочетание классицизма и традиций – ФОТО

Новая модель Classique 7147 является одной из знаковых моделей, проникнутых сочетанием классицизма и традиций, которую способен создавать только один Часовой дом в мире – Breguet.

Модель соединяет в себе все фирменные изысканные детали Дома, которые составляют его уникальный стиль начиная с 1775 года. Как и во многих ретроспективных моделях, циферблат нового творения Дома выполнен из эмали Grand Feu и представляет собой великолепный пример художественного часового мастерства. Хотя техника «горячая эмаль» известна с древних времен, она стала широко применяться в часовом деле начиная с эпохи Ренессанса. Эта чрезвычайно сложная технология декорирования остается практически неизменной с момента начала ее применения.

Эмаль создается на основе бесцветной стекловидной смеси, называемой флюс и состоящей из кремниевой кислоты, натрия тетрабората, натриевой селитры и свинцового сурика. Яркие и не тускнеющие цвета эмали достигаются путем введения в эту смесь оксидов металлов. Полученная смесь затем измельчается в порошок, после чего посредством добавления воды формируется паста, называемая барботин (взвесь). Эта паста последовательно наносится слоями на металлический диск и несколько раз прокаливается в печи при температуре более 800 градусов Цельсия. Этот процесс повторяется до тех пор, пока циферблат не станет сияюще-белым и сверкающим.

Затем наступает время нанести на циферблат цифры в знаменитом утонченном и одновременно очень четком изящном стиле Breguet, воплощающем неоценимое драгоценное наследие часового дела. Эти цифры отсылают нас к более ранним часам Дома Breguet. Часы и минуты указывают традиционные стрелки Breguet из вороненой стали с изогнутым открытым наконечником. Изделие также имеет малую секундную стрелку, которая плавно скользит по малому циферблату, размещенному на основном циферблате в положении «5 часов». Великолепие модели часов Classique 7147 также проявляется и в их механизме, который четко виден через сапфировое стекло на задней крышке и декорирован узором «женевские волны» и «парижские гвозди».

Модель имеет калибр 502.3SD и представлена как в розовом, так и в белом золоте, оснащена кремниевой спиралью и перевернутым однорядным спусковым механизмом с анкерами из кремния – чрезвычайно легкого материала, особенно известного своими немагнитными свойствами, что обеспечивает исключительную точность и надежность часов Classique 7147.

С часами можно ознакомиться в бутике Glampire Timepieces.

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