Новая кампания для бизнес-клиентов от Unibank: возврат оплаченных процентов клиенту!

Теперь часть процентов от корпоративных кредитов, которые были получены в Unibank, будут возвращены клиенту как бонус!

Таким образом кампания Sözümüz sözdür! от Unibank предоставляет возможность предпринимателям получить кредит с более низкими процентными ставками. Кампания будет продолжаться до 16 ноября, и юридические лица, получившие кредит в этот период и оплачивающие вовремя без опозданий, смогут воспользоваться преимуществами этой кампании. При полном погашении кредита, полученного в рамках кампании, 10% от процентной суммы, уплаченной клиентом, будут возвращены на его счет. Например, если клиент взял кредит в размере 100 000 манатов и оплатил без просрочек до конца срока погашения, то 10% от процентов, выплаченных клиентом, вернутся ему на счет в течение одного месяца после закрытия кредита.

Условия кампании:

- Кампанией могут воспользоваться только юридические лица.

- Кампания рассчитана на кредиты от 15 000 манатов.

- Кампания относится к кредитам сроком 18 и более месяцев (оплата должна осуществляться как минимум 18 месяцев).

- Кампания применяется только к кредитам, предоставленным самим банком.

В чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank?

- Выгодные тарифы.

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира.

- Бронирование счета в течение нескольких минут.

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно.

- Овердрафты на счета.

- Минимизация документооборота.

- Возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat.

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал («Ахмедлы»), «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!

Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) - в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находится такой крупный мировой финансовый институт, как Европейский банк реконструкции и развития.

Для оказания высококачественных услуг банк располагает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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