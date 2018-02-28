Новая акция от Unibank: Напишите, получите, потратьте! – ФОТО

Хотите заказать кредит в Unibank? Это возможно в любое время и в любом месте, если есть Интернет.

Unibank предлагает клиентам возможность заказать кредит онлайн без потери времени.

Заказать кредит можно следующим образом:

На сайте az (http://go.unibank.az/2FcSiNh).

Посредством Unibank Mobile (http://app.unibank.az/).

Написав на WhatsApp номер - 050 778 81 17.

Посредством социальных сетей (официальная Facebook страница Unibank (https://www.facebook.com/unibank.az/), İnstagram (https://www.instagram.com/unibank.az/) и Twitter (https://twitter.com/unibank);

Отправив СМС со словом «кредит» на номер 8117.

Позвонив в Информационный центр 117.

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До 20 марта каждый, кто обратится в Unibank, получит 50% скидку на комиссию наличных кредитов. Годовая эффективная процентная ставка кредита начинается от 13% (годовая - от 23%). Кроме того, кредит выдается с льготным периодом на 3 месяца. Клиенты не будут оплачивать основную сумму ежемесячных платежей первые 3 месяца, оплата начнется с четвертого месяца.

Какие еще преимущества получают клиенты, взяв кредит в Unibank:

Сумма кредита до 15000 AZN.

Минимальная годовая эффективная процентная ставка 13% (годовая от 23%).

Льготный период до 3-х месяцев.

50% СКИДОК на комиссию.

Кредит выдается без оплаты страховки.

Кредит выдается без поручителя.

Максимальный срок кредита - 36 месяцев.

Минимальная ежемесячная оплата кредита начинается от 19 манатов.

Процедура кредитования очень проста.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что следующие филиалы Unibank с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботу:

Бакинские филиалы: 15-й филиал (рядом с парком им.С.Вургуна); 14-й филиал (5 Мяртябя); 13-й филиал («Иншаатчылар»); «Нариманов»; «Аджеми»; «Нефтчиляр»; 10-й филиал («Ахмедлы»); 19-й филиал («Бакиханов»); «Мардакян», а также «Хырдалан» и «Сумгайыт».

Региональные филиалы: «Гянджа»; «Барда»; «Кяпаз»; «Мингячевир»; «Товуз»; «Губа»; «Шамкир».

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az либо на официальных страницах банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank.az).

Unibank – банк для всех и каждого!

Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) - в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития и Германская инвестиционная корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк располагает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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