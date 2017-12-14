Norm Ustalar Klubu является проектом корпоративной социальной ответственности компании Norm - ФОТО

Проект сулит обществу долгосрочные выгоды.

Основа Norm Ustalar Klubu была заложена на встрече, организованной Norm Sement в Баку 11 декабря 2016 года для мастеров, занятых в строительном секторе. Цель учреждения клуба заключается в развитии знаний и навыков мастеров, работающих в строительном секторе.

Norm Ustalar Klubu объединяет под своей эгидой мастеров со всех уголков страны и создает условия для общения и обмена мнениями по вопросам, касающимся их профессии. В целях повышения профессиональных навыков мастеров дважды в год Клуб организует семинары, на которых предоставляется подробная информация относительно цементной продукции и правил ее использования.

В период с 6-го по 19 октября 2017 года Norm Ustalar Klubu организовал очередную серию встреч. Встречи прошли последовательно в Губинском, Габалинском, Гянджинском, Мингячевирском, Кюрдамирском, Масаллинском районах и в городе Баку. В мероприятиях приняли участие более 800 мастеров.

Мастера - члены Клуба, принявшие участие во встречах, носящих учебный характер, были подробно проинформированы командой профессиональной технической поддержки Norm Sement о производственных технологиях и оборудовании завода, а также о продукции Norm. Были обсуждены правила рационального использования цементов Norm, до сведения участников тренинга была доведена полезная информация об оптимальном выборе состава цементных смесей.

В качестве актуальной темы тренингов особое внимание было уделено обширному обсуждению факторов, которые необходимо учитывать в строительных работах в зимние месяцы. До сведения участников тренинга также была доведена информация о типах цемента и бетонных наполнителях, производимых в Европе. В ходе тренинга было отведено время и для свободных дискуссий. Команда технической поддержки Norm Cement ответила на вопросы мастеров относительно наиболее распространенных проблем при использовании цементной продукции. В конце мероприятия были отобраны мастера, больше остальных использовавшие цементы Norm в течение 2017 года, которые были награждены специальными призами.

Norm Sement уделяет большое внимание деятельности мастеров, работающих в строительной сфере, и поддерживает постоянное повышение их профессиональных навыков и знаний с целью обеспечения эффективного использования продукции Norm конечными потребителями. Компания предлагает своим клиентам исключительно продукцию, отвечающую требованиям современных технологий и высоким стандартам качества. Продукция регулярно тестируется на качество в лабораториях, оснащенных оборудованием производства самых престижных европейских компаний. Продукция сертифицирована Немецким научно-исследовательским институтом VDZ в соответствии со стандартом DIN EN 197-1:2011.

Завод Norm Sement, производственная мощь которого составляет 5000 тонн клинкера в день и 2 миллиона тонн цемента в год, является крупнейшим цементным заводом на Южном Кавказе. В настоящее время завод производит четыре типа цемента - CEM II/A-P 32,5R, CEM II/B-L 32.5R, CEM II/A-P 42,5 R и CEM II/A-P 42,5 N (SDPS 500 Ə-20). Эти типы цемента выставляются на продажу под названием KLASS A, KLASS B, KLASS C500 и KLASS S, соответственно.

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