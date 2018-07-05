Норика Николай: Азербайджан - стратегический энергетический партнер для ЕС

Европарламент накануне принял резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Азербайджана.

В документе выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.

В документе подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим партнером Евросоюза в сфере энергетики.

Выражая отношение к резолюции, парламентский докладчик по Азербайджану Норика Николай приветствовала рекомендации, принятые подавляющим большинством в 564 голоса, в которых подчеркивается важность и стремление к углублению отношений между ЕС и Азербайджаном.

«ЕС является первым торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - стратегическим энергетическим партнером для ЕС», - сказала она.

Она указала, что настало время обновить рамки отношений с всеобъемлющим соглашением.

«Будущее соглашение должно быть амбициозным, что принесет ощутимые и конкретные выгоды обеим сторонам не только для крупных компаний, но и для граждан Азербайджана и ЕС», - указала она.

А.А.