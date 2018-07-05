Норика Николай: Азербайджан - стратегический энергетический партнер для ЕС

Европарламент накануне принял резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Азербайджана.
В документе выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.
В документе подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим партнером Евросоюза в сфере энергетики.
Выражая отношение к резолюции, парламентский докладчик по Азербайджану Норика Николай приветствовала рекомендации, принятые подавляющим большинством в 564 голоса, в которых подчеркивается важность и стремление к углублению отношений между ЕС и Азербайджаном.
«ЕС является первым торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - стратегическим энергетическим партнером для ЕС», - сказала она.
Она указала, что настало время обновить рамки отношений с всеобъемлющим соглашением.
«Будущее соглашение должно быть амбициозным, что принесет ощутимые и конкретные выгоды обеим сторонам не только для крупных компаний, но и для граждан Азербайджана и ЕС», - указала она.
А.А.