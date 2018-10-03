Ночной митинг сторонников Пашиняна: Госпитализированы несколько человек

Митинг сторонников премьер-министра Никола Пашиняна у здания парламента Армении не обошелся без случаев госпитализации.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в ходе демонстрации поздно вечером 2 октября служба скорой помощи доставила в больницу четырех граждан. Трое из них были доставлены в университетскую клинику №1, один – в медцентр «Наири», сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе митинга на территории дежурили 6 бригад скорой помощи. Гражданам в случае необходимости оказывалась помощь.

Напомним, что 2 октября вечером в Ереване по призыву премьер-министра начались стихийные митинги против принятых поправок в регламент национального собрания, торпедирующих роспуск законодательного органа.

После переговоров с депутатами, проходивших на фоне волнений перед зданием парламента, Пашинян заявил, что парламентские фракции обещали ему не выдвигать кандидатов в премьеры после его отставки.

С.А., Э.Т.