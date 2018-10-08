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Нобелевскую премию по экономике присудили за долгосрочный экономический анализ

Сегодня в 16:05 ~ 2 минуты на чтение 432
Нобелевскую премию по экономике присудили за долгосрочный экономический анализ

Юбилейную, пятидесятую Нобелевскую премию по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за включение изменений климата и технологических инноваций в долгосрочный анализ макроэкономики.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на официальный сайт Нобелевского комитета.

Нордхаусу премия присуждена с формулировкой «за интеграцию изменений климата в долгосрочный макроэкономический анализ». Ромеру – с формулировкой «за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ».

«Уильям Нордхаус и Пол Ромер создали методы решения фундаментальных проблем устойчивого экономического роста», — говорится в релизе премии.

Жюри отметили, что работы ученых позволили значительно расширить методы моделирования рыночной экономики в контексте природы, опыта и знаний.

Уильям Нордхаус родился 31 мая 1941 года в Альбукерке, в настоящий момент он работает в Йельском университете. Пол Ромер родился 7 ноября 1955 года в Денвере, сейчас он трудится в Нью-йоркской школе бизнеса.

Год назад Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер за описание фундаментальных связей психологии, человеческого поведения и экономики.

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