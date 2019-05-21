Николас Мадуро посетит Азербайджан

Делегация, возглавляемая президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, посетит Азербайджан в октябре.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Берротеран.

Посол отметил, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров также приглашен на заседание Совета министров иностранных дел стран Движения неприсоединения, которое состоится в Венесуэле в июле.

«Данное мероприятие посвящено вопросам подготовки к XVIII саммиту Движения неприсоединения, который пройдет в Баку в октябре», - заявил посол.

А.А., Э.Т.