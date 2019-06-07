Никола Юрчевич: «Не собираемся завтра отсиживаться в обороне»

Сегодня в преддверии матча отборочного этапа чемпионата Европы по футболу между Азербайджаном и Венгрией прошла пресс-конференция наставника азербайджанской команды Николы Юрчевича.

«Мы почти три недели готовимся к матчу,- приводит 1news.az слова хорватского специалиста, - Последние игроки присоединились к нам несколько дней назад. В целом, я доволен тем, как проходит подготовка. Я также рад, что обошлось без травмированных. Вчера лишь Алмейда получил небольшое повреждение. Но, думаю, он будет полностью готов к игре. Единственная потеря – отсутствие травмированного Эдди.

Нас ждет очень важная игра против Венгрии. Сейчас мы полностью сфокусированы на этой сборной. Они очень сильны. Венгры обыграли хорватов. Но мы настроены очень оптимистично.

В футболе все возможно. Мы можем пропустить на первых минутах. Но мы должны настраиваться на оптимизм. Если венгры забьют первыми, мы постараемся поменять игру, и перевернуть ее в нужное нам русло. Постараемся показать завтра красивую игру.

Игра против Венгрии будет отличаться от матча против Хорватии. Мы не остались довольны результатом матча против Хорватии. Но игра внушала оптимизм. Завтра мы играем дома, и должны показать более атакующий футбол. Надеюсь, у нас будет больше шансов, и мы сможем забить несколько голов.

Венгрия отлично сыграла против Хорватии. У них много сильных и опытных игроков. Но у нас также хорошая команда. Мы не собираемся завтра отсиживаться в обороне. Постараемся найти верный баланс между защитой и атакой. Должны сыграть максимально компактно. В Хорватии мы также не отсиживались в обороне. Вместе с тем, не дали им создать много возможностей.

Я не могу сказать, кто будет играть с первых минут. У меня осталась небольшая дилемма насчет состава. Полностью определюсь после последней тренировки. В целом, на поле выйдут те игроки, которые играли против Хорватии.

Салахат очень хорошо проявил себя в матчах против Хорватии и Литвы. Он квалифицированный вратарь. Эмиль также хорош. Но нет никаких оснований менять Салахата.

Поражение U-21никак не повлияет на нас. Я смотрел игру вчера. Это тяжелое поражение. Молодежной сборной немного не повезло. Они в самом начале матча получили пенальти в свои ворота. Тем не менее, считаю, что команда сыграла хорошо. У сборной были шансы, но она не смогла ими воспользоваться. Считаю, что у молодежки хорошая команда, и они еще проявят себя. Не могу комментировать слова главного тренера молодежной сборной», - сказал он.

На пресс-конференции также принял участие полузащитник сборной Гара Гараев.

«Завтрашняя игра очень важна для нас. Понимаем, что соперник силен. Они дома обыграли хорватов. Это говорим об их уровне. Но мы полностью готовы к игре. Будем играть в родных стенах. И хотим добиться положительного результата. Давно не было такого ажиотажа вокруг матча сборной. Сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата.

Мы хорошо провели сборы. Хочу поблагодарить руководство за АФФА за созданные условия. Мы должны настраиваться на позитив. Хотя завтра возможен любой результат. Никаких оправданий быть не может».

Матч Азербайджан – Венгрия пройдет завтра на «Баксель Арене» и начнется в 20:00.

Теймур Максутов