Никола Юрчевич: «Нам надо забыть результат матча и готовиться к следующей игре»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич прокомментировал поражение национальной команды в рамках отбора на Евро-2020 от Венгрии (1:3).

"Благодарен фанатам за поддержку, - приводит 1news.az слова хорватского специалиста, - Поздравляю Венгрию с победой. Мы нервно начали матч. Но, в целом, сыграли хорошо. Были положительные моменты. Я расстроен результатом. Мы много пропускаем со стандартов. Это наш минус. К сожалению, слишком быстро пропустили третий гол. Если бы немного повезло, то все могло завершится лучше.

Не думаю, что совершил ошибку при выборе состава. Думаю, что мы провели хороший матч. Слабо сыграли лишь при стандартах. Расстроен итоговым результатом. Замены оправдали себя и оживили игру. Нам надо забыть результат матча и готовиться к следующей игре", - сказал Юрчевич.

Теймур Максутов