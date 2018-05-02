Никол Пашинян: «Завтра я официально буду выдвинут на пост премьер-министра»

Лидер протестного движения, депутат Никол Пашинян 3 мая отменил акции протеста в Ереване и областях.

Выступая на митинге на площади Республики в Ереване, Пашинян сообщил, что на данном этапе кандидатуру премьер-министра должна выдвинуть треть депутатов НС. То есть необходимо представить 35 подписей для выдвижения в премьер-министры. «Я встречался с лидером партии «Процветающая Армения» Гиком Царукяном, провел обсуждение с главой фракции АРФД Арменом Рустамяном. Завтра, с вашего позволения, буду официально выдвинут на пост премьер-министра», - отметил Пашинян.

Он сообщил, что по итогам заседания фракции РПА принято решение н выдвигать кандидата, однако поддержать выдвинутого 1/3 депутатов кандидата. «То есть, если учитывать сегодняшние политические заявления, вопрос выдвинутого вами кандидата на втором этапе решен. Это устные заявления, и необходимо сделать конкретные шаги, подготовить документы. В конце концов, после заявлений фракции РПА подробнее выяснить ее позицию», - заявил Пашинян.

В этой связи он предложил завтра не проводить каких-либо акций и отдыхать. Однако при этом призвал сторонников следить за его страницей в Facebook на случай непредвиденных ситуаций.

Ранее лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил о том, что на предстоящих 8 мая выборах премьер-министра РПА не выдвинет кандидатуру и поддержит кандидата, выдвинутого третью депутатов. Глава фракции «Царукян» Гагик Царукян заявил о поддержке Пашиняна.

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