Никол Пашинян: Внешняя политика Армении не претерпит изменений

Оппозиционный депутат, единственный кандидат в премьеры Армении Никол Пашинян заявляет о неизменности внешней политики Армении.

«Несмотря ни на что, мы останемся в ЕАЭС и ОДКБ», - заявил Н.Пашинян, выступая во вторник на специальном заседании Национального собрания Армении.

Он подчеркнул, что народ Армении требует новых изменений внутриполитической ситуации, защиты социальной, правовой, но не требует внешнеполитических изменений.

«Мы Россию принимали и будем принимать как партнера для нашей страны. У нас нет никаких угроз отношениям. Армения и Иран, Армения и Грузия должны быть в исключительно партнерских отношениях», - сказал Н.Пашинян.