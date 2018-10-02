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Никол Пашинян торопится с проведением парламентских выборов в Армении

Сегодня в 11:35 ~ 1 минута на чтение 288
Никол Пашинян торопится с проведением парламентских выборов в Армении

Пока не состоятся внеочередные парламентские выборы, экономика и бизнес будут выжидать, «затаив дыхание», сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, последние месяцы показали, что в парламенте нет надежной ситуации.

«Пока не состоятся внеочередные парламентские выборы, экономика и бизнес будут выжидать, «задержав дыхание», до тех пор, пока не получат какую-то среднесрочную перспективу, то есть, пока не будут знать, что в течение пяти лет есть стабильное парламентское большинство, которое будет работать с правительством, - сказал премьер и продолжил: «Конечно, эти последние месяцы показали, что в парламенте такой ситуации, по крайней мере, надежной ситуации у нас нет», сообщает армянская служба «Радио Свобода».

Премьер выразил надежду, что им удастся прийти к согласию с парламентскими силами по этому вопросу и не будет необходимости обращаться за поддержкой граждан.

«Хотя, если такая необходимость возникнет, я надеюсь, что все вы будете готовы оказать поддержку этому политическому процессу тем или иным способом», - сказал Пашинян.

На прошлой неделе Пашинян заявил, что досрочные парламентские выборы в Армении должны быть проведены как можно скорее, а на днях премьер-министр не исключил, что они будут проведены до конца этого года.

А.А.

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