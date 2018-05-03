Никол Пашинян представил детали своей встречи с РПА

Депутат от фракции «Елк» Никол Пашинян представил детали своей встречи с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном.

Видеоматериал об этом он разместил на своей странице в Facebook.

«Я встретился с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном. Он подтвердил, что их фракция поддержит народного кандидата во время выборов в НС Армении. Конечно, такое заявление было сделано и до этой встречи, однако личное подтверждение этой позиции считаю важным», – пишет он, сообщают армянские СМИ

По его словам, необходимое количество подписей для его выдвижения уже собрано, сейчас идут оформления.

«Мое выдвижение можете считать свершившимся фактом», – сказал он.

Никол Пашинян призвал граждан собраться к 11 часам 8 мая на площади Республики и наблюдать за процессом выборов в НС Армении на большом экране.

Ранее парламент не смог выбрать кандидата в премьер-министры, так как РПА, имеющая большинство, проголосовала против.

Во второй раз выборы премьер-министра Армении состоятся на специальном заседании парламента 8 мая.

А.А.