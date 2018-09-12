Никол Пашинян: Правительство  Армении готово к переговорам с руководством Азербайджана по Карабаху

Правительство Армении готово к переговорам с руководством Азербайджана по Карабаху.

Об этом заявил на правительственном часе в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Спутник Армения».

По его словам, находясь в Москве, он по предложению российского лидера Владимира Путина познакомился с Ильхамом Алиевым. (В июне в Москве после футбольного матча президент России организовал небольшой прием в формате лидеров стран СНГ, где представил друг другу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - ред).

«Я принял предложение, мы познакомились. Правда, содержательной беседы между нами не было, но мы к ней готовы. И я, и министерство иностранных дел», - заявил он.

Он указал, что Армения готова к переговорам, но не может вести их от имени Нагорного Карабаха: «Здесь есть свой президент и свое правительство, избранное населением», сообщает «Спутник – Армения».

«Конфликт нельзя решать без участия одной из его сторон. Когда азербайджанская сторона согласится с этим, тогда у нас будет реальный прогресс в переговорах», - заявил далее Пашинян.

«Решение конфликта с участием всех его сторон отражает и позицию Минской группы ОБСЕ», - добавил Пашинян.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А., Э.Т.