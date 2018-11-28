Никол Пашинян пояснил свои ожидания от встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Премьер-министр Никол Пашинян ожидает от встречи глав МИД Армении и Азербайджана исполнения поручения, данного министрам им и Президентом Азербайджана.

Об этом Пашинян заявил в беседе с журналистами, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Поручение касается круга обсужденных нами в Вене вопросов, обсуждений повестки – попытаться сблизить позиции», - отметил он.

Пашинян не видит ничего странного в том, что во встрече участвовал глава МИД РФ Сергей Лавров: «Нет ничего странного. Россия – одна из трех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Такая практика и ранее была. Это может быть встреча под эгидой министра иностранных дел РФ, Франции или США».

Напомним, что сегодня в Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении при участии главы МИД РФ. Затем главы МИД встретились с сопредседателями МГ ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

Встреча продолжалась более трех часов, сообщил ТАСС.

А.С., Э.Т.