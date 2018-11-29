Никол Пашинян поручил полиции быть жестче

Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием правительства коснулся недавней акции партии «Дашнакцутюн», около 30 представителей которой взяли на себя вину за насилие в отношении активиста Вардана Арутюняна.

По словам премьер-министра, основной посыл этой акции в том, что они собираются «насилием решать проблемы» в Армении.

«После революции некоторые силы, в том числе напрямую связанные с бывшей коррумпированной системой, пытались создать для себя в Армении поле для политической деятельности, что естественно. Но по итогам экспериментов в течение года эти силы окончательно поняли, что оказались за пределами политического поля, и в последнее время мы видим, что некоторые силы, отчаявшись, решили осуществить насилие и пропаганду политической легитимности этого насилия», - сказал Пашинян,- сообщают армянские СМИ.

Премьер-министр заявил, что правительство располагает оперативной информацией о создании специальных групп.

«Некоторая часть из указанных мною политических кругов решила создать группу людей в черном, которая будет разгуливать по городу и пытаться создать определенное настроение, привлечь внимание наглым поведением и т.д.», - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что в таких условиях правоохранительная система не может быть мягкой и должна дать жесткий отпор этому явлению.

«Проблему этих людей в черном необходимо решать, показать им их место, завязать цветные бабочки и поставить их на правые рельсы», - сказал он.

А.А.