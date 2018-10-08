Никол Пашинян о «братском народе России»

В воскресенье состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Ранее Пашинян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю дня рождения.

Как сообщают армянские СМИ, в послании, в частности, говорилось: «Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения и искренние пожелания успехов в служении братскому народу России!».

Пашинян отметил, что высоко ценит установившиеся личные отношения, которые придают дополнительный импульс поступательному развитию армяно-российского сотрудничества по всем направлениям, в том числе на многосторонних площадках и в рамках интеграционных процессов

«Обоюдная заинтересованность в углублении сотрудничества наших стран позволит и далее реализовывать значительный потенциал межгосударственного взаимодействия Армении и России, обогащая палитру армяно-российских стратегических отношений, а также способствуя укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе», - говорится в послании.

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А.А.