Никол Пашинян не исключает возможность встречи с Левоном Тер-Петросяном

В случае необходимости руководитель фракции «Выход», лидер протестного движения Никол Пашинян встретится с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Об этом в беседе с журналистами заявил сам Пашинян, добавив, что они открыты для обсуждений, сообщают армянские СМИ.

На вопрос журналиста о том, знаком ли он с заявлением Левона Тер-Петросяна, Пашинян заметил: «Прочел и принял к сведению».

Левон Тер-Петросян выступил накануне с заявлением, в котором отмечалось, что депутат представляет народ и не скован мандатом, руководствуется своей совестью и убеждениями, следовательно, предъявляемое депутатам Григору Аваляну, Феликсу Цолакяну и Агвану Варданяну требование антиконституционно.

Первый президент напомнил важность проведения процессов в соответствии с буквой закона.

«Это вытекает из интересов властей, оппозиции, Армении. В противном случае легитимность власти не будет признана ни народом, ни международным сообществом. Мы десятки лет были свидетелями того, какие угрозы создают подобные реалии для обеспечения стабильности страны и национального согласия», - отметил Левон Тер-Петросян.

А.А.