Никол Пашинян назвал время проведения в Армении парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем интервью журналистам сказал, когда в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы

По его словам, они состоятся в декабре.

«В НС сегодня произошло очень важное событие в негативном смысле. РПА, и не только, показали в очередной раз, что неверно оценивают внутриполитическую ситуацию в Армении. Теперь, если вопрос ставится «есть контрреволюция или нет», можно официально констатировать, что в Армении есть контрреволюция, и контрреволюционеры все те, все те силы, которые защищали и защищают этот проект. Меня уверяют, что этот проект представлен тремя политическими силами. Любой депутат, который заявит, что поддерживает этот проект, – я официально заявляю – представитель контрреволюции, и желает реванша коррупционной системы. Мы, естественно, не позволим этого.

Мы должны констатировать, что после последних событий в декабре в Армении пройдут внеочередные выборы. В Армении установлена прямая демократическая власть. Если выяснится, что я в статусе премьер-министра не являюсь представителем народа, значит, выборов не будет. Если выяснится, что в статусе премьер-министра я являюсь представителем народа, значит, выборы состоятся», - заверил Пашинян.

News.am