Никол Пашинян: «Мы имеем заверения, что Россия не будут вмешиваться в наши внутренние дела»

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что политическую ситуацию в стране можно переломить «нежно», информирует РИА Новости.

Говоря о том, как можно переломить политический процесс в стране, Пашинян заявил, что это можно сделать «нежно». Он также отметил, что смена власти в стране может длиться «сколько нужно».

Лидер протестов в Армении добавил, что оценивает реакцию России на события в стране «очень хорошо».

«Мы имеем заверения и впечатление, что они уважают движение и мнение армянского народа, что они не будут вмешиваться в наши внутренние дела», - сказал он.

Вчера сторонники Пашиняна, которого парламент Армении не избрал премьер-министром страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.

А.А.