Никол Пашинян: «Если полиция применит силу…»

«Больше не важно то, что происходит в кабинетах и залах парламента Армении, важно только то, что сейчас происходит на улицах. Между народом и властью больше не будет прежних отношений», - заявил журналистам лидер протестного движения в Армении, глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, он и его сторонники готовы к любым сценариям и развитию событий.

«Сегодня важно не то, что происходит в парламенте Армении, а только то, что творится на улицах», - цитирует Пашиняна «Sputnik Армения».

На данный момент он с супругой Анной Акопян находятся на улице Аршакуняц, где проходит пешая акция протеста.

Он отметил, что готов к любому развитию событий. Депутат подчеркнул, что если полиция применит силу, он и его сторонники отвечать тем же не будут.

Протестующие с утра приступили к тотальной блокировке улиц и госучреждений. Перекрыты перекресток Себастия — Тычина, улица Орбели, перекресток Арцах — Ростомян, перекресток Тигран Мец — Нар-Доса, перекрестки Корюн — Терян, Корюн — Абовян, проспект Исакова, трасса Цицернакаберда, перекресток Орбели — Киевян, площадь Гарегина Нжде, трасса Ереван-Севан.

Парализована работа метро, перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт «Звартноц».

Ф.Багирова