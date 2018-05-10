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Никол Пашинян: «Если бы вы не проголосовали за меня, то не смогли бы спокойно ходить по улицам»

Сегодня в 10:13 ~ 1 минута на чтение 371
Никол Пашинян: «Если бы вы не проголосовали за меня, то не смогли бы спокойно ходить по улицам»

Ни один депутат, ни одна парламентская сила не может считать, что сделали мне одолжение, проголосовав за меня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге блока «Мой шаг» 10 сентября у музея Эребуни.

«В противном случае вы бы не смогли спокойно передвигаться по улицам Еревана, потому что вам бы этого не позволил народ Армении. Вы сами прекрасно знаете, что мы и я сам никогда не будем цепляться за власть любой ценой. Если граждане Армении через 15 минут решат, что мы больше не должны быть у власти, то через 15 минут мы сложим свои полномочия», - сказал Никол Пашинян.

Он повторил, что власть принадлежит только народу. «Те, кто говорит, что власть в Армении находится в руках у Никола Пашиняна или в руках партии «Гражданский договор», не до конца осмыслили реальность, так как властью в стране обладает только народ Армении. Определенно, вы не извлекли уроков из прошлого и продолжаете идти по тому же пути, по которому шли еще до апрельских событий! Очнитесь!», - заявил Никол Пашинян.

А.А.

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