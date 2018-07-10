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Никол Пашинян: «Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном»

Сегодня в 13:00 ~ 1 минута на чтение 136
Никол Пашинян: «Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в понедельник министра энергетики Ирана Реза Ардакания.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Пашинян придал важность дальнейшему развитию армяно-иранских отношений и выразил надежду, что совместными усилиями удастся в ближайшее время реализовать большой потенциал двусторонних связей. 

«Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном. Мы придаем важность диалогу на основании взаимных интересов и уверены, что именно по этому принципу продолжат развиваться армяно-иранские отношения», - отметил Пашинян. 

Он подчеркнул необходимость осуществлению шагов по увеличению объема торгово-экономического оборота.  

Ардакания, в свою очередь, передал Пашиняну приглашение президента Хасана Роухани посетить Иран.

В вопросе укрепления деловых связей он считает перспективным сотрудничество в рамках свободной экономической зоны и привлечение инвестиций.

Собеседники обсудили также совместные программы в сфере энергетики и возможности новых инициатив. Стороны придали важность дальнейшему развитию сотрудничества в разных сферах и обсудили вопросы повестки заседания межправительственной комиссии. 

Были обсуждены также вопросы, имеющие региональное значение и взаимный интерес.

А.А.

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