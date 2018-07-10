Никол Пашинян: «Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в понедельник министра энергетики Ирана Реза Ардакания.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.



Пашинян придал важность дальнейшему развитию армяно-иранских отношений и выразил надежду, что совместными усилиями удастся в ближайшее время реализовать большой потенциал двусторонних связей.



«Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном. Мы придаем важность диалогу на основании взаимных интересов и уверены, что именно по этому принципу продолжат развиваться армяно-иранские отношения», - отметил Пашинян.



Он подчеркнул необходимость осуществлению шагов по увеличению объема торгово-экономического оборота.



Ардакания, в свою очередь, передал Пашиняну приглашение президента Хасана Роухани посетить Иран.

В вопросе укрепления деловых связей он считает перспективным сотрудничество в рамках свободной экономической зоны и привлечение инвестиций.



Собеседники обсудили также совместные программы в сфере энергетики и возможности новых инициатив. Стороны придали важность дальнейшему развитию сотрудничества в разных сферах и обсудили вопросы повестки заседания межправительственной комиссии.



Были обсуждены также вопросы, имеющие региональное значение и взаимный интерес.

А.А.