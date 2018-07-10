Никол Пашинян: «Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в понедельник министра энергетики Ирана Реза Ардакания.
Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Пашинян придал важность дальнейшему развитию армяно-иранских отношений и выразил надежду, что совместными усилиями удастся в ближайшее время реализовать большой потенциал двусторонних связей.
«Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном. Мы придаем важность диалогу на основании взаимных интересов и уверены, что именно по этому принципу продолжат развиваться армяно-иранские отношения», - отметил Пашинян.
Он подчеркнул необходимость осуществлению шагов по увеличению объема торгово-экономического оборота.
Ардакания, в свою очередь, передал Пашиняну приглашение президента Хасана Роухани посетить Иран.
В вопросе укрепления деловых связей он считает перспективным сотрудничество в рамках свободной экономической зоны и привлечение инвестиций.
Собеседники обсудили также совместные программы в сфере энергетики и возможности новых инициатив. Стороны придали важность дальнейшему развитию сотрудничества в разных сферах и обсудили вопросы повестки заседания межправительственной комиссии.
Были обсуждены также вопросы, имеющие региональное значение и взаимный интерес.
А.А.