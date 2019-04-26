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Нигяр Арпадараи об инциденте с люком на первой тренировочной сессии Гран-при Азербайджана F1 - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 21:54 ~ 3 минуты на чтение 696
Нигяр Арпадараи об инциденте с люком на первой тренировочной сессии Гран-при Азербайджана F1 - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня на нашем треке, во время сессии свободных заездов  из-за незакрепленной крышки люка один из болидов получил повреждение.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в facebook написала глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

«В обществе были озвучены различные мнения и теории, поэтому я бы хотела поделиться своими мыслями. Для нас самое главное это безопасность! Мы со всей серьезностью подходим к данному вопросу, поэтому был проверен весь трек. Наряду с этим мы снова проконтролировали все процессы, а также принимаем все необходимые меры, чтобы данное происшествие не повторилось», - отметила Н.Арпадараи.

По ее словам, особенность городских треков заключается в том, что они бывают непредсказуемыми.

«Это является особенностью проведения соревнований F1 в густонаселенном городе. Именно это делает городские треки интересными и запоминающимися. Люди, хорошо знакомые с соревнованиями F1 знают, что такие вещи постоянно происходят на городских треках. Похожие случаи произошли в 2010 и 2016 годах в Монако, в 2012 году в Шанхае, а также в 2017 году в Монако в Малайзии.

Например, в Малайзии пилот команды Haas повредил болид, когда проезжал над люком дренажной системы. Эти случаи происходили в финальной стадии соревнований», - продолжила глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit.

Она подчеркнула, что в отличие от вышеуказанных примеров, инцидент на Бакинском треке произошел во время тестовых заездов.

«Тестовые заезды проводятся именно для того, чтобы пилоты смогли познакомиться с треком, а также продумать все моменты, которые могут появиться до основных соревнований.

Безусловно, мы в качестве организаторов должны подготовиться заранее и сдать трек в эксплуатацию. F1 является игрой, конкуренцией, и поверьте, что наши соревнование одни из самых любимых среди 20 стран, где проводятся соревнования F1. Этим надо гордиться. Дождемся соревнований и пожелаем, чтобы в нашем грандиозном Баку состоялись очередные грандиозные соревнования», - отметила Н.Арпадараи.

Напомним, что сегодня была отменена первая тренировочная сессия SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Причиной этому стал инцидент, произошедший на 13-ой минуте. На прямой рядом с парком «Сахиль» произошел контакт между болидом Williams Джорджа Расселла и открывшимся люком.

У болида разрушилось днище и диффузор, трассу засыпали обломки – их пришлось убирать, а машину эвакуировать.

На место инцидента выехали представители FIA и специалисты, чтобы решить проблему с люком. Пауза затянулась – нужно было проверить и другие люки – заварены ли они.

При эвакуации машины Расселла машина с подъемником задела рекламный мост, подъемник сломался, машину пришлось перегружать на другой. После этого FIA объявили, что сессия не будет продолжена – нужно проверить все триста люков до начала квалификации Формулы 2.

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